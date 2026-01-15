Трамп пригрозил ввести войска в Миннесоту, если протесты не прекратятся

Если в Миннесоте не прекратятся протесты против службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), туда введут войска. Об этом написал президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social .

«Я применю Закон о восстании, как делали многие президенты до меня, и быстро положу конец этому балагану, который происходит в некогда великом штате!» — добавил он.

Закон, о котором идет речь, действует с 1807 года и разрешает президенту в исключительных обстоятельствах использовать Вооруженные силы внутри самих США.

Протесты начались после того, как сотрудник ICE застрелил женщину, которая попыталась его переехать на машине. После этого мэр Миннеаполиса потребовал от работников миграционной службы «убираться к черту», а губернатор штата велел развернуть Национальную гвардию.