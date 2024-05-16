США поставили Китай перед выбором между Россией и Западом | 360°

Мир 16 мая 2024, 21:16 США поставили Китай перед выбором между Россией и Западом Newsweek: США призвали Китай сделать выбор между Западом и Россией Pxhere

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Китай не может поддерживать Россию, если хочет развивать отношения с Западом, считают в Госдепе США. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на источник на фоне визита президента Владимира Путина в КНР.

«Если Китай заявляет о том, что хочет хороших отношений с Европой и другими странами, он не может продолжать подпитывать крупнейшую угрозу европейской безопасности», — заявили авторы материала.

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Такой позиции придерживаются не только Соединенные Штаты, но также «Большая семерка» и Североатлантический альянс.

Российский лидер Владимир Путин 16 мая прибыл в Китай с государственным визитом. Это первая зарубежная поездка президента после инаугурации. Визит предполагает два этапа — российско-китайские переговоры и посещение Харбина.

Первый день Путина в КНР закончился неформальным общением с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры прошли в резиденции Чжуннаньхай.