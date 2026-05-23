Беспилотник упал и взорвался в озере Латвии

Неизвестный беспилотник упал и взорвался в озере Дридзис в Краславском крае Латвии. Об этом сообщила пресс-служба полиции балтийской республики.

В ведомстве уточнили, что о падении летательного аппарата и последующем взрыве местные жители сообщили в субботу, 23 мая, около 08:00.

При детонации беспилотника никто не пострадал. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в акватории обломки летательного аппарата.

Поскольку часть деталей унесло течением, к поискам привлекли сотрудников пожарно-спасательной службы и военных. Работы на озере продолжаются до сих пор.

В начале мая экстренные службы Латвии обнаружили обломки двух украинских беспилотников на территории нефтебазы. Министр обороны Андрис Спрудс объявил, что БПЛА летели в сторону России.

Атака беспилотников спровоцировала в Латвии политический кризис. Премьер-министр страны Эвика Силиня объявила об отставке всего кабинета министров.

На этой неделе страны Балтии вновь попали под массированный налет дронов. В Эстонии для уничтожения залетевшего в воздушное пространство страны беспилотника подняли военные самолеты НАТО, которые сбили аппарат.

В Литве после объявления воздушной опасности провели эвакуацию президента, правительства и сейма. Вызвавший массовую панику беспилотник не нашли.