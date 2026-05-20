Воздушная тревога загнала правительство Литвы в убежища
Руководство и сейм Литвы эвакуировали из-за угрозы беспилотника
Спецслужбы Литвы перевели в убежища президента республики Гитанаса Науседу, премьер-министра Ингу Ругинене и всех депутатов сейма после объявления воздушной тревоги из-за появления беспилотников. Об этом сообщило издание Delfi.
Воздушная тревога в столице Литвы продолжалась около двух часов. На этом время власти города остановили движение транспорта, а аэропорт Вильнюса закрыл воздушное пространство.
Глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас заявил, что сирены включили из-за появления в небе неопознанного летающего объекта.
«Судя по скорости и высоте, объект, скорее всего, был дроном», — заявил он.
Виткаускас добавил, что определить тип аппарата и место его запуска пока не удалось.
«В 11:09 объект пропал из поля видения радаров. Мы не можем сказать, в чем причина: улетел в другую страну или упал. Ждем данных от армии», — добавил он.
Генерал Сухопутных сил литовской армии Нериюс Станкявичюс заявил, что сообщение о дронах передали Воздушные силы Белоруссии. Он добавил, что такое же сообщение получили военные Латвии.
В минувший вторник, 19 мая, румынские истребители сбили в воздушном пространстве Эстонии беспилотник, предположительно прилетевший с территории Украины. Министр обороны республики Ханно Певкур заявил, что обломки летательного аппарата упали в озеро Выртсъярв.