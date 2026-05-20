Воздушная тревога загнала правительство Литвы в убежища

Спецслужбы Литвы перевели в убежища президента республики Гитанаса Науседу, премьер-министра Ингу Ругинене и всех депутатов сейма после объявления воздушной тревоги из-за появления беспилотников. Об этом сообщило издание Delfi .

Воздушная тревога в столице Литвы продолжалась около двух часов. На этом время власти города остановили движение транспорта, а аэропорт Вильнюса закрыл воздушное пространство.

Глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас заявил, что сирены включили из-за появления в небе неопознанного летающего объекта.

«Судя по скорости и высоте, объект, скорее всего, был дроном», — заявил он.

Виткаускас добавил, что определить тип аппарата и место его запуска пока не удалось.

«В 11:09 объект пропал из поля видения радаров. Мы не можем сказать, в чем причина: улетел в другую страну или упал. Ждем данных от армии», — добавил он.

Генерал Сухопутных сил литовской армии Нериюс Станкявичюс заявил, что сообщение о дронах передали Воздушные силы Белоруссии. Он добавил, что такое же сообщение получили военные Латвии.

В минувший вторник, 19 мая, румынские истребители сбили в воздушном пространстве Эстонии беспилотник, предположительно прилетевший с территории Украины. Министр обороны республики Ханно Певкур заявил, что обломки летательного аппарата упали в озеро Выртсъярв.