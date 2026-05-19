НАТО подтвердил, что сбил беспилотник в небе над Эстонией

Военное командование НАТО подтвердило, что румынские истребители сбили беспилотник в воздушном пространстве Эстонии. Об этом сообщило агентство Reuters .

Предположительно, БПЛА вылетел с Украины и двигался в направлении России. Ведется расследование. В Североатлантическом альянсе призвали быть готовыми к новым воздушным угрозам.

Первым о происшествии сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Он заявил, что цель сбили над озером Выртсъярв и сейчас ищут обломки, которые могли упасть не в воду, а на берег. Жителям юга страны рассылали предупреждения об угрозе. При этом ни о каких разрушениях или пострадавших не сообщалось.

Ранее Служба внешней разведки сообщила, что Украина начала подготовку ударов по России с территории Латвии, для чего в республику уже прибыли военные Сил беспилотных систем ВСУ.