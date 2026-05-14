Премьер-министр Латвии объявила об отставке

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила, что она и весь кабинет министров уходит в отставку. Ее слова привело агентство « Sputnik Латвия ».

«Сообщаю об уходе с поста премьер-министра и отставке кабинета министров 14 мая 2026 года», — заявила политик.

Днем ранее две из трех коалиционных партий — «Союз зеленых и крестьян» и «Прогрессивные» констатировали, что фактически правительство «уже пало».

Правительственный кризис в Латвии вызвала отставка главы Минобороны Андриса Спрудса после вторжения нескольких беспилотников в воздушное пространство республики 7 мая. Один из них рухнул на территории нефтехранилища в Резекне. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Отставка главы ведомства привела к тому, что поддерживавшие Силиню политические силы заявили, что премьер отныне не пользуется их доверием.