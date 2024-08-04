Бербок объяснила необходимость развертывания ракет США в Германии

Бербок: ракеты США нужны Германии для сдерживания угрозы от России

Фото: РИА «Новости»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила необходимость размещения ракет большой дальности США на территории страны якобы угрозой со стороны России. Об этом она написала в статье для издания Bild.

«Формировать внешнюю политику сегодня означает признавать, что принцип надежды не защитит нас от России Путина», — отметила она.

По словам Бербок, немецкие власти вкладывают инвестиции в собственную силу и безопасность. Сюда же относится и решение о развертывании американских систем вооружений большой дальности.

Глава МИД Германии уверена, что страна нуждается в «надежном сдерживающем факторе против России», который сможет стать защитой для других европейских народов.

Ранее стало известно, что США планируют начать размещение на территории Германии ракета Tomahawk и SM-6. После этого президент Владимир Путин предупредил, что Россия откажется от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, если в ФРГ установят американские дальнобойные снаряды.

Слияние бизнеса развалило семью? Как основательница Wildberries Татьяна Бакальчук пришла к разводу

Колбаса — прямой путь к деменции? Психиатр рассказал о коварстве глутамата натрия

Россиян напугали блокировкой Google, Android и iOS. Какие есть альтернативы?

Сотни участников и международные эксперты. «Сырный чемпионат России» стартовал в Истре

«Хлопки сильные». Жительница Коммунарки рассказала о начале массовой драки

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте