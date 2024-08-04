Бербок объяснила необходимость развертывания ракет США в Германии
Бербок: ракеты США нужны Германии для сдерживания угрозы от России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила необходимость размещения ракет большой дальности США на территории страны якобы угрозой со стороны России. Об этом она написала в статье для издания Bild.
«Формировать внешнюю политику сегодня означает признавать, что принцип надежды не защитит нас от России Путина», — отметила она.
По словам Бербок, немецкие власти вкладывают инвестиции в собственную силу и безопасность. Сюда же относится и решение о развертывании американских систем вооружений большой дальности.
Глава МИД Германии уверена, что страна нуждается в «надежном сдерживающем факторе против России», который сможет стать защитой для других европейских народов.
Ранее стало известно, что США планируют начать размещение на территории Германии ракета Tomahawk и SM-6. После этого президент Владимир Путин предупредил, что Россия откажется от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, если в ФРГ установят американские дальнобойные снаряды.