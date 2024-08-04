Бербок объяснила необходимость развертывания ракет США в Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила необходимость размещения ракет большой дальности США на территории страны якобы угрозой со стороны России. Об этом она написала в статье для издания Bild .

«Формировать внешнюю политику сегодня означает признавать, что принцип надежды не защитит нас от России Путина», — отметила она.

По словам Бербок, немецкие власти вкладывают инвестиции в собственную силу и безопасность. Сюда же относится и решение о развертывании американских систем вооружений большой дальности.

Глава МИД Германии уверена, что страна нуждается в «надежном сдерживающем факторе против России», который сможет стать защитой для других европейских народов.

Ранее стало известно, что США планируют начать размещение на территории Германии ракета Tomahawk и SM-6. После этого президент Владимир Путин предупредил, что Россия откажется от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, если в ФРГ установят американские дальнобойные снаряды.