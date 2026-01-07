Белый дом заявил об искренних отношениях Трампа с Путиным и Си

У американского лидера Дональда Трампа сохраняются очень открытые и искренние отношения с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Я думаю, у президента очень открытые, честные и хорошие отношения как с президентом России Путиным, так и с председателем КНР Си Цзиньпином. Как вы знаете, он неоднократно разговаривал с ними с момента вступления в должность около года назад, и я полагаю, что эти личные отношения будут продолжаться», — заявила представитель Белого дома.

Ранее Трамп назвал США единственной страной, которую боятся Россия и Китай. Американский президент также заявил, что без его вмешательства Россия заполучила бы всю Украину.

Трамп подчеркнул, что НАТО вряд ли придет на помощь Штатам, если им реально это потребуется. При этом он отметил, что США всегда останутся с альянсом.