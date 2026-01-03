Трамп заявил, что не боится Путина и назвал ситуацию на Украине бардаком

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции во Флориде назвал ситуацию на Украине бардаком, а по Венесуэле отметил, что не обсуждал этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным. Выступление американского лидера опубликовали на YouTube-канале Белого дома.

Трамп отметил, что никогда не говорил с Путиным о президенте Николасе Мадуро, но не ожидает ухудшения российско-американских отношений из-за действий США в Венесуэле. По его словам, он не в восторге и от российского лидера и не боится его.

Глава Белого дома упомянул и украинский конфликт, отметив, что там сложилась плохая ситуация.

«Если говорить об Украине, то это конфликт [экс-президента США Джо] Байдена, [президента Украины Владимира] Зеленского и Путина. Я вошел в эту ситуацию, там полный бардак», — подчеркнул Трамп.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично написал в соцсети о появлении возможности наблюдать за двойными стандартами Евросоюза в режиме реального времени на фоне атаки США на Венесуэлу.