Североатлантический альянс вряд ли придет на помощь Соединенным Штатам в случае необходимости. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social .

«Я сомневаюсь, что НАТО будет с нами, когда нам по-настоящему это понадобится», — написал глава государства.

Одновременно с этим он добавил, что США останутся с альянсом при любых обстоятельствах.

«Мы всегда будем поддерживать НАТО, даже если они не будут поддерживать нас», — заявил Трамп.

По его мнению, Россия и Китая совсем не боятся блок без США и российские силы полностью заполучили бы Украину без американского вмешательства.