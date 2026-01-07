НАТО вряд ли поможет США в случае необходимости — Трамп
Трамп усомнился в готовности НАТО помочь США
Североатлантический альянс вряд ли придет на помощь Соединенным Штатам в случае необходимости. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
«Я сомневаюсь, что НАТО будет с нами, когда нам по-настоящему это понадобится», — написал глава государства.
Одновременно с этим он добавил, что США останутся с альянсом при любых обстоятельствах.
«Мы всегда будем поддерживать НАТО, даже если они не будут поддерживать нас», — заявил Трамп.
По его мнению, Россия и Китая совсем не боятся блок без США и российские силы полностью заполучили бы Украину без американского вмешательства.