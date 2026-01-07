Трамп назвал США единственной страной, которую боятся Россия и Китай

Трамп заявил, что без него Россия заполучила бы всю Украину

Китай и Россия якобы не будут бояться НАТО, если в блоке не станут участвовать Соединенные Штаты. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social .

«Россия и Китай совсем не боятся НАТО без США, и я сомневаюсь, что альянс придет на помощь Соединенным Штатам, если нам это по-настоящему потребуется», — написал глава государства.

По его словам, Соединенные Штаты — «единственная страна», которую боятся и Россия, и КНР. Трамп также заявил, что без его вмешательства Россия заполучила бы всю Украину.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее призвал президента США не играть в игры с Россией. Политик подписал адресованную Трампу открытку фразой «С Рождеством Христовым, Русский мир!».