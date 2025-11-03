Трамп предрек свержение Мадуро

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены. Об этом он заявил в эфире телеканала CBS News , отвечая на вопрос ведущей Норы О’Доннелл.

«Я бы сказал, что да. Я так думаю. Да», — подчеркнул Трамп.

При этом американский лидер уклонился от подтверждения планов наземных ударов по целям в Венесуэле.

«Я вам не скажу этого. Потому что я не обсуждаю с репортерами, нанесу ли удар или нет», — отрезал он.

Всего несколько дней назад Трамп заявлял, что США не намерены наносить удары по территории Венесуэлы. Тогда он отмечал, что любые подобные сообщения не соответствуют действительности.

Ранее Мадуро на английском языке попросил Трампа не нападать на Венесуэлу. По его словам, Соединенные Штаты уже начали психологическую войну против Каракаса после размещения военных кораблей в Карибском бассейне.