Усиление группировки США у берегов Венесуэлы сравнили с Карибским кризисом

США усилили морскую группировку в Карибском бассейне для ударов по Венесуэле

Концентрация военной мощи США в Карибском бассейне стала максимальной с кризиса 1962 года. В акватории уже находится авианосная ударная группа Gerald R. Ford с 75 самолетами и 10 тысячами военнослужащих, а также 13 эсминцев с атомной подводной лодкой. Как сообщило агентство Reuters , развертывание таких сил свидетельствует о начале проведения масштабных военных операций против Венесуэлы. Не исключено реальное вторжение.

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что развертывание военных кораблей укрепит возможности США по пресечению наркотрафика. За последние дни американские бомбардировщики ударили по семи лодкам, чьи экипажи заподозрили в перевозке кокаина.

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что пока сомневается, что отдаст приказ о реальных боевых действиях против режима венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Это выступление незначительно снизило эскалацию, которая нагнеталась последние несколько месяцев.

Издание Stratfor спрогнозировало несколько сценариев дальнейшего развития событий. Самым реальным журналисты назвали точечные удары по объектам венесуэльского наркокартеля для ослабления позиций Мадуро на протяжении ближайших месяцев.

Вариант с американским вторжением на территорию латиноамериканской страны аналитики посчитали маловероятным.

В конце прошлой недели на фоне усиления военной группировки США в Карибском бассейне президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к лидерам России и Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину с просьбой о поставках радарных систем и ракетных комплексов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков косвенно подтвердил обращение венесуэльского лидера, заявив, что Москва и Каракас находятся в контакте, а также напомнил, что страны связывают различные договорные обязательства.