Белый дом сообщил о новом визите Уиткоффа в Москву на этой неделе для встречи с Путиным

Белый дом объявил о новом визите Уиткоффа в Москву для встречи с Путиным

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф прилетит в Москву на этой неделе и рассчитывает провести новую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Специальный посланник Стив Уиткофф снова отправится в Россию в конце этой недели, чтобы продолжить переговоры с Владимиром Путиным», — заявила Ливитт.

Она подчеркнула, что переговоры по урегулированию украинского конфликта продолжаются и США рассчитывают на достижение положительного эффекта.

В ближайшую среду, 23 апреля, специальный посланник США Кит Келлог отправится в Лондон для участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Там он встретится с министрами иностранных дел и советниками по безопасности из Украины, Франции, Германии и Великобритании.

Заявленные изначально участниками американской делегации госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента США Стивен Уиткофф в Великобританию не полетят.

Об этом сообщили официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс и журналист газеты Financial Times Кристофер Миллер.

Встреча в Лондоне станет продолжением переговоров американцев с украинской и европейскими делегациями, которые прошли в Париже на минувшей неделе.

По данным агентства Bloomberg, делегация США предложила ослабить антироссийские санкции в случае достижения временного перемирия, а после окончательного завершения конфликта признать Крым российской территорией.

Источники The New York Post заявили, что на встрече в Лондоне участники обсудят гарантии безопасности Украины, в которых включат европейских миротворцев, а также независимые миссии мониторинга с участием представителей России и Украины и третьих стран, не входящих в НАТО.

Встреча президента России Владимира Путина и специального представителя президента США Стивена Уиткоффа прошла 11 апреля в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге. Встреча продолжалась более четырех часов и основной темой стали вопросы украинского урегулирования.