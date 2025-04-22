Американская пресса в последние дни активно сливает планы новой администрации США по урегулированию украинского конфликта. Дескать, Дональд Трамп оказывает на Киев серьезное политическое давление. Украина должна признать Крым частью России, а также отказаться от вступления в НАТО. Вот только есть небольшой нюанс. А как же остальные четыре новых региона?

Крымский вопрос Издание The Wall Street Journal сообщило, что Вашингтон ожидает официального ответа от Киева, который должен быть озвучен на переговорах в Лондоне в конце недели. Если позиции будут совпадать, что маловероятно, предложения передадут Москве. По словам западных чиновников, эти идеи изложены в секретном документе, который высокопоставленные сотрудники Белого дома представили украинцам в Париже в прошлый четверг. Их представили и высокопоставленным европейским чиновникам. Чтобы оказать давление на Киев и Москву, госсекретарь Марко Рубио заявил: Вашингтон может приостановить свои усилия по ведению переговоров, если в ближайшие несколько недель не удастся достичь прогресса по основным вопросам. По мнению журналистов, США хотят заложить основу для прекращения огня, которое — внимание! — будет проходить по нынешней линии фронта. При этом журналисты признали, что принятие идей администрации Трампа может оказаться сложным для Киева. Потому что Украина отказывается признать Крым, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области частью России.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Американская делегация — Марко Рубио, Стив Уиткофф и Кит Келлог — планирует посетить предстоящую встречу в Лондоне. После этого Уиткофф может совершить еще одну поездку в Москву, хотя о ней пока не сообщили официально. Идеи, представленные американцами в Париже, также исключают вариант с членством Украины в Североатлантическом альянсе. «НАТО не рассматривается», — заявил Келлогг в субботу в эфире телеканала Fox News. Bloomberg ранее тоже писал, что США готовы признать Крым российским. Но только на своих условиях и «в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом». Окончательное решение по этому вопросу Америка еще не приняла. Все эти западные СМИ и политики упускают несколько важных моментов. Вопрос территорий не обсуждается, а «мирную сделку», если, конечно, ей суждено быть, заключат не с Украиной, а с США.

Фото: Американская делегация на переговорах с Россией: спецпосланник Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц. Freddie Everett/Us State / www.globallookpress.com

Главная ценность — люди США великодушно готовы подарить России Крым. Спасибо, что не Кремль. Дарить чужое вообще очень легко, поскольку это не требует никаких затрат. Однако в этих щекотливых международных вопросах есть нюансы, которые такую щедрость как минимум обесценивают. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал политический обозреватель, публицист Владимир Головашин. — Например? — США официально признали СССР как субъект международного права в 1933 году, спустя 11 лет после его появления на политической карте мира. А три прибалтийские республики в его составе вовсе не признавали. В целом сотрудничество между странами то активизировалось, то снижало обороты в зависимости от политической конъюнктуры, но непризнание Прибалтики в составе Союза никак на него не влияло. Такова была сложившаяся геополитическая реальность. И конфликт России и Украины пролегает не по Днепру, он имеет более глубокие причины, связанные отнюдь не с географией. — Увеличение территории России в квадратных километрах отнюдь не цель СВО? — Безусловно. Главная ценность — люди, которые считают себя русскими и хотят покинуть Украину вместе со своей землей. Вашингтон этого в расчет не берет, для него что Крым, что Запорожье или Донбасс выступают объектами для торга, не более того.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

— Если США будет в краткосрочный период времени что-то выгодно, то они подберут обоснование для чего угодно? — Именно. Американская администрация одним и тем же ртом говорит о недопустимости изменений послевоенных границ Европы и вместе с этим признает Косово на обломках бывшей Югославии как «суверенное и независимое государство». Это же совершенно другое, понимать надо! — Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области в составе России — сложившаяся геополитическая реальность? — Да, и будут ли в ее составе Одесская и Николаевская области — решать предстоит России и ее руководству, а также жителям этих регионов. Одобрят ли это США или ЕС — нам в целом безразлично. Равно как и тот факт, станет ли Исландия новым штатом США, войдет ли в их состав Канада. Ведь система международного права была разрушена «порядком, основанным на правилах», которые формулировались ситуативно. Теперь в приоритете сила, и Москва завоевала право считаться одним из мировых центров этой силы.

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool / www.globallookpress.com

«Это не может быть предметом торга» Между тем сам Трамп ничего из того, о чем пишут американские журналисты, не заявлял. Все это может быть намеренным «набросом», учитывая внутривидовую борьбу между Демократической и Республиканской партиями. Однако если бы президент США сейчас объявил, что одно из главных условий для Киева — признание Крыма, процесс мирного урегулирования вряд ли стал бы возможным. Опять же, этот вопрос упирается в признание не только Крыма, но и других наших территорий, которые по Конституции являются частью России. Об этом 360.ru рассказал политолог Владимир Карасев.

Вы там, ребята, можете что угодно обсуждать, но это Российская Федерация — и точка. Это не может быть предметом торга. Кроме того, мы еще не решили все вопросы по СВО (демилитаризация и денацификация Украины), еще не вернули наши исторические земли. Это, конечно же, и Одесса, и Николаев, и Киев, и Чернигов, и Днепропетровск, и Харьков. Владимир Карасев

Поэтому американцам с украинцами между собой можно сколько угодно что-то обсуждать. Но, опять же, последнее слово будет за Москвой. Остальное подождет.