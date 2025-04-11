Самолет спецпосланника Трампа приземлился в Петербурге

В Петербурге приземлился самолет Gulfstream G650ER — такой же, как у специального посланника американского лидера Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Информацию об этом опубликовали на сайте портала Flightradar24 .

Судя по данным на сайте, самолет прилетел из Флориды, где находится личная резиденция Трампа Мар-а-Лаго. Судно вылетело в Северную Атлантику, пересекло Скандинавию и достигло Петербурга. Над городом самолет резко развернулся на запад и сел в аэропорту Пулково.

До этого новостной сайт Axios сообщил, что спецпосланник Трампа вылетел в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.

В начале апреля Стивен Уиткофф встретился в Вашингтоне со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

США даже сняли санкции против российского представителя, чтобы он смог оформить визу для визита.