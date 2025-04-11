Самолет спецпосланника Трампа приземлился в Петербурге
В Петербурге приземлился самолет Gulfstream G650ER — такой же, как у специального посланника американского лидера Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Информацию об этом опубликовали на сайте портала Flightradar24.
Судя по данным на сайте, самолет прилетел из Флориды, где находится личная резиденция Трампа Мар-а-Лаго. Судно вылетело в Северную Атлантику, пересекло Скандинавию и достигло Петербурга. Над городом самолет резко развернулся на запад и сел в аэропорту Пулково.
До этого новостной сайт Axios сообщил, что спецпосланник Трампа вылетел в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.
В начале апреля Стивен Уиткофф встретился в Вашингтоне со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.
США даже сняли санкции против российского представителя, чтобы он смог оформить визу для визита.