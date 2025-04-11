Кремль показал кадры встречи Путина со спецпосланником президента США Уиткоффом

Президент России Владимир Путин в пятницу проводит переговоры со специальным посланником лидера США Стивеном Уиткоффом. Пресс-служба Кремля показала кадры встречи перед закрытой частью мероприятия.

Уиткоффу какое-то время пришлось подождать российского лидера. Потом они обменялись крепкими рукопожатиями и приветственными словами, а затем ушли в другую комнату.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин и Уиткофф могут обсудить тему встречи российского лидера и Дональда Трампа. По его словам, время встречи со спецпосланником не ограничено, она может продолжаться столько, сколько потребуется.

Самолет Уиткоффа приземлился в Санкт-Петербурге утром в пятницу. Воздушное судно прибыло из Флориды, где расположена личная резиденция Трампа Мар-а-Лаго. Днем спецпосланника заметили около отеля в центре Северной столицы.