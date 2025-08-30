Белый дом прокомментировал слухи о смерти Трампа

Axios: Трамп уехал играть в гольф после слухов о своей смерти

Президент США Дональд Трамп отправился играть в гольф. Перед отправлением кортежа он вышел из Белого дома в поло и красной кепке с надписью MAGA. Об этом со ссылкой на пул администрации американского лидера сообщил журналист Axios Барак Равид на своей странице в социальной сети X .

Журналист добавил, что близкий к президенту источник уточнил: с Трампом все в порядке.

Причиной столь нервной реакции американской администрации стали распространившиеся слухи о смерти Трампа.

Запросы Trump is Dead, Trump Died и President Vance вошли в первую тройку социальной сети X. Кроме того, среди пользователей завирусилась теория, что темное пятно на руке американского лидера — свидетельство его скорого ухода из жизни.

Авторы объяснили свою позицию тем, что такого же цвета кожа была на последнем прижизненном снимке британской королевы Елизаветы II, сделанном за два дня до ее смерти.

На минувшей неделе уставший от постоянного внимания к тыльной стороне своей руки Трамп замазал появившееся там пятно тональным кремом, но переборщил. Снимок кисти американского лидера с подтеками косметического средства опубликовало издание The Daily Beast.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не стала менять «легенду» и повторила, что раздражение на коже главы государства вызвали постоянные рукопожатия. Она подчеркнула, что Трамп ежедневно встречается с огромным количеством посетителей и всех приветствует таким образом.