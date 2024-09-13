Белый дом отреагировал на предостережения Путина об ударах по России

Администрация США приняла во внимание опасения России по поводу возможных ударов вглубь ее территории, но настроена принимать решения по собственному усмотрению. Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал об этом на брифинге, сообщило РИА «Новости» .

«Я не говорил, что мы не воспринимаем серьезно угрозы [президента России Владимира] Путина. Мы воспринимаем их серьезно», — заверил он.

Однако Кирби уточнил, что предостережения российского президента не окажут влияния на решения Белого дома. Он сказал, что США руководствуются собственными расчетами.

Представители США и Великобритании приезжали в Киев, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским снятие ограничений на удары западным оружием по объектам в России. Путин на встрече с журналистами в Санкт-Петербурге предупредил, что прямое участие Запада в украинском конфликте изменит его суть и российская сторона примет соответствующие ответные меры.