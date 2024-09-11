Блинкен доложит Байдену итоги переговоров об ударах по России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с украинским руководством возможность применения ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. О результатах переговоров он доложит американскому президенту Джо Байдену, сообщило Reuters.

«Мы обсудили обстрелы дальнобойным оружием, а также ряд других вопросов. Я собираюсь продолжить эту дискуссию в Вашингтоне, чтобы доложить президенту о том, что я услышал», — указал Блинкен.

Госсекретарь США и глава МИД Великобритании прибыли 11 сентября в Киев, где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими чиновниками.

Ранее Блинкен заявил, что просьбы властей Украины об отмене ограничений на использовании дальнобойного оружия для ударов вглубь России станут предметом рассмотрения в администрации США.

Ранее Нидерланды объявили, что ВСУ могут использовать западные истребители F-16 для ударов по России на любые расстояния.