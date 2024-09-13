Путин объяснил, чем чревато прямое участие Запада в украинском конфликте

Путин: участие Запада в конфликте на Украине изменит его суть

Если страны Запада напрямую вовлекутся в конфликт на Украине, то Россия примет ответные меры. Президент Владимир Путин объяснил журналистам, что это изменит саму суть противостояния, сообщили на сайте Кремля.

«Прямое участие — это уже существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией», — сказал он.

Путин предупредил, что Россия примет ответные меры, основанные на угрозах, которые возникнут после подключения третьих стран к конфронтации.

Ранее на пленарном заседании X Петербургского международного форума президент обвинил иностранных политиков в утрате человеческого облика и нравственных ориентиров. Путин сказал, что в странах под их управлением ксенофобия и преследования становятся нормой.