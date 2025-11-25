Белый дом объявил об успехах в урегулировании ситуации на Украине

За неделю США продвинулись в решении украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в соцсети Х .

«За последнюю неделю США добились огромного успеха на пути к мирному соглашению», — написала она.

Россия и Украина участвуют в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Левитт добавила, что осталась пара деталей, требующих проработки.

Во вторник американский телеканал CBS сообщил, что Киев согласен с планом США по заключению мира. Оставалось только согласовать мелкие детали. Агентство Reuters также подтвердило, что украинское руководство поддерживает предложенный документ.

Ранее Белый дом исключил из мирного плана по урегулированию украинского конфликта пункты, касающиеся территориальной принадлежности. Из 28 пунктов в документе осталось 19.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, предупредил, что ключевые положения плана по Украине должны остаться неизменными. Он также подчеркнул, что Россия занимается дипломатией, а не слухами.