Российские дипломаты выполняют свою работу профессионально, не вдаваясь в слухи и домыслы. На это указал глава МИД Сергей Лавров, комментируя сообщения о якобы встрече с представителями США в Абу-Даби.

Телеканал CBS сообщил, что министр армии США Дэниел Дрисколл, по информации неназванного американского чиновника, встретился в Абу-Даби с российскими представителями в понедельник. Планируется, что переговоры продолжатся во вторник.

«У нас постоянно действующие каналы общения с американцами. Мы этого не скрываем, но наша дипломатия привыкла работать профессионально. А профессиональная дипломатия заключается в том, чтобы до достижения окончательной договоренности не сливать и не допускать утечек», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что европейские дипломаты и политики действуют вопреки своим обязанностям. Цель этих утечек, постоянных спекуляций и распространения слухов одна. В данном случае она заключается в том, чтобы подорвать инициативу Дональда Трампа, связанную с достигнутыми в Анкоридже договоренностями. Лавров посоветовал почитать высказывания Мерца, Макрона и других политиков, включая брюссельских чиновников.

Глава МИД отметил, что Россия положительно оценивает позицию США, которые остаются единственными среди западных стран, кто проявляет инициативу в поиске путей урегулирования конфликта на Украине.