Белый дом не захотел комментировать слова Путина об Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не дала однозначного ответа на вопросы журналистов о разрешении Украине атаковать Россию и роли НАТО в конфликте. Она лишь заявила, что США стремятся помочь этой стране, сообщил ТАСС .

Участники брифинга спросили Жан-Пьер, обеспокоило ли Белый дом предупреждение президента России Владимира Путина об ответных мерах на прямое вовлечение Запада в конфликт. Она отказалась комментировать эту тему.

«Я не стану касаться гипотетических вопросов. Я не стану вдаваться во внутренние обсуждения политических вопросов», — сказала представитель американской администрации.

Она уклончиво ответила на вопросы о возможном снятии ограничений на удары вглубь России поставленным Украине американским оружием. Жан-Пьер лишь сказала, что США стремятся обеспечить украинскую армию всем необходимым для защиты.

Представитель Госдепа Ведант Патель тоже отказался обсуждать с журналистами военную помощь Украине. Он сказал, что не станет спекулировать на тему ударов дальнобойным оружием.