Белоусов прибыл в Алма-Ату

Белоусов приехал в Казахстан на встречу министров обороны стран ОДКБ

Kremlin Pool/Global Look Press
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату. Там он примет участие в заседании совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В ходе мероприятия состоится обмен мнениями о вызовах и угрозах военной безопасности в зоне ответственности организации», — передали в оборонном ведомстве.

Белоусов также проведет несколько встреч с главами военных ведомств стран-участниц ОДКБ.

Ранее Белоусов посетил Минск, где провел рабочие переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Они обсудили актуальные вопросы обеспечения безопасности государств и двустороннее военно-техническое сотрудничество.

Назначить на должность министра обороны Андрея Белоусова предложил президент Владимир Путин. Выдвижение на пост бывшего вице-премьера обеспокоило страны коллективного Запада.

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