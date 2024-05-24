Белоусов проведет переговоры с главой Минобороны Белоруссии

Белоусов в Минске обсудит с Хрениным безопасность Союзного государства

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Минск, где проведет рабочие переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Об этом сообщила пресс-службы Минобороны.

В ведомстве отметили, что стороны в ходе переговоров обсудят актуальные вопросы обеспечения безопасности Союзного государства, а также двустороннего военно-технического сотрудничества.

Генерал-лейтенант Хренин лично встретил Белоусова после прибытия в республику.

В ночь на 24 мая в Белоруссию с двухдневным официальным визитом прибыл президент России Владимир Путин. В пятницу он проведет переговоры с Александром Лукашенко, на которых они обсудят экономические вопросы, тему безопасности, сельское хозяйство, энергетику и промышленную кооперацию.

Ранее Лукашенко опроверг слухи о совместных планах России и Белоруссии по захвату Европы.