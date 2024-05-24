Белоруссия станет десятой страной — членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, российская сторона всячески способствовала вступлению республики в состав организации.

«Исходим из того, что на саммите ШОС в июле объявят о завершении всех необходимых процедур для принятия, после чего Белоруссия станет десятой страной организации», — сказал он.

Путин отметил, что Россия и Белоруссия усилят взаимодействие в сфере оборонной безопасности. Глава государства указал на актуальность темы сотрудничества в плане обороны в свете недружественной политики западных государств.

Также ранее стало известно, что российские и белорусские операторы связи отменят взаимный роуминг на территории Союзного государства.