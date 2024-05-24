Россия и Белоруссия укрепят взаимодействие в оборонной сфере

Путин: РФ и Белоруссия будут работать над укреплением сотрудничества в обороне

Россия и Белоруссия займутся укреплением взаимодействия в сфере оборонной безопасности. На это указал президент Владимир Путин во время переговоров с главой соседней республики Александром Лукашенко.

Российский лидер назвал актуальной тему сотрудничества в плане обороне, напомнив о политике Запада в отношении России и Белоруссии.

«Направление <…> враждебности, попытки сдержать наше развитие, нанести ущерб нашему суверенитету. Ничего ни у кого до сих пор в этом отношении не получалось и уверен, ничего не получится», — сказал Путин.

Президент России обратил внимание, что обе страны чувствуют себя абсолютно уверенно и надежно и займутся укреплением сотрудничества по указанным направлениям. Среди приоритетных тем в работе Путин также упомянул инвестиции и высокие технологии.

Переговоры лидеров России и Белоруссии проходят во Дворце независимости в Минске.