Россия и Белоруссия скоро отменят взаимный роуминг

На территории Союзного государства в скором времени прекратит действовать роуминг между Россией и Белоруссией. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.

Российский лидер отметил, что мобильную связь для всех абонентов начнут обеспечивать в режиме домашней сети.

«В скором времени планируется отменить роуминг на территории Союзного государства», — подчеркнул Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

Президент добавил, что новые перспективные направления интеграции двух стран уже определили. И сейчас на завершающей стадии находится согласование плана конкретных действий по углублению экономического сотрудничества.

Кроме того, по словам Путина, Россия и Белоруссия будут вместе работать над минимизацией ущерба от незаконных санкций Запада.