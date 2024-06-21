Бастрыкин оценил отказ ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом

Отказ немецких властей признавать блокаду Ленинграда говорит о многом. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыки.

«Отказ Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом о многом говорит», — отметил он.

В конце мая с подобным заявление выступило министерство иностранных дел Германии. Дипведомство отказалось признавать блокаду Ленинграда геноцидом. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это аморальным и заявила, что такое решение властей ФРГ вызывает отвращение. Она подчеркнула, что немецкое руководство привыкло смеяться при слове «геноцид».

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия будет добиваться официального международного признания истинной природы преступлений нацистской Германии против народов СССР. Он подчеркнул, что блокада Ленинграда остается одной из самых болезненных тем.