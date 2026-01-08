Баскетболиста Касаткина освободили из тюрьмы во Франции

Российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного во Франции по запросу США, не экстрадируют в Америку. Об этом 360.ru сообщил адвокат Владимир Саруханов.

«Вернулся он в Россию или нет, я не могу подтвердить. Знаю, что премьер-министр [Франции Себастьен Лекорню] не подписал экстрадицию. Видимо, наша, как говорится, взяла. Если так, это шикарная новость. Документы, которые мы представили, скорее всего, сработали», — отметил он.

Вероятно, это связано с тем, что материалы, которые прислали американцы, содержали недостаточно доказательств.

«Так что отличные новости для нас, для российского баскетбола. Я в последнее время не вел это дело, потому что моя миссия российская по сбору документов и доказательств закончилась, но все равно мы все переживали», — добавил он.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ России, Касаткина обменяли на Лорана Винатье*, гражданина Франции, осужденного в России. Винатье* был помилован указом президента России.

«Касаткин был обменян на гражданина Французской Республики Винатье Лорана Клода Жана-Луи*, 1976 года рождения, который, являясь сотрудником швейцарской негосударственной некоммерческой организации „Центр гуманитарного диалога“ осуществлял сбор сведений военного и военно-технического характера», — отметили в ФСБ.

Даниила Касаткина задержали в аэропорту Парижа по запросу США 21 июня 2025 года. Американцы обвинили его в участии в группе, занимавшейся программами-вымогателями. По их данным, жертвами стали более 900 учреждений. Сам баскетболист вину не признал. В октябре парижский суд постановил экстрадировать его в США.

Ранее спортсмен рассказывал, что прибыл во французскую столицу вместе со своей невестой Анной. Однако при проверке документов его задержали и обыскали. Надели наручники, посадили в машину и отвезли в участок. Как отмечал баскетболист, наручники затянули так сильно, что синяки от них не сходили неделю.

