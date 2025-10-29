Суд Парижа постановил экстрадировать российского баскетболиста Касаткина в США

Парижский суд согласился выдать американским властям российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного во Франции летом этого года. Решение огласили 29 октября, передал корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Касаткина арестовали 21 июня в аэропорту Шарль-де-Голль и с того времени он находился под стражей. США добиваются его экстрадиции, утверждая, что спортсмен связан с хакерской группировкой, занимавшейся кибератаками и требованием выкупа за доступ к данным. Ему вменяют компьютерное и электронное мошенничество — максимальное наказание по этим статьям может достигать 25 лет лишения свободы.

Сам спортсмен отвергает все обвинения. Защита добивалась смягчения меры пресечения и перевода его под судебный надзор, однако французский суд трижды отклонял такие ходатайства.