Баскетболист Даниил Касаткин сообщил, что его задержали по прилете в Париж

Правоохранительные органы Франции задержали российского баскетболиста Даниила Касаткина сразу после прилета в Париж. Об этом он сообщил «Коммерсанту» .

Спортсмен отметил, что прибыл во французскую столицу вместе со своей невестой Анной. Однако при проверке документов его задержали и обыскали.

«Надели наручники, посадили в машину и повезли в участок. Наручники так затянули, что еще неделю синяки держались», — рассказал Касаткин.

Россиянина задержали 21 июня по запросу США в парижском аэропорту. Касаткину выдвинули обвинение, что он якобы состоял в сети хакеров, которые действовали с помощью программ-вымогателей, а также в рамках этой сети вел переговоры о выкупах.

В настоящее время спортсмен ожидает официальной экстрадиции. Сторона защиты баскетболиста направила в суд ходатайство об изменении меры пресечения, но его отклонили.