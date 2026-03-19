Банда извращенцев открыла охоту на российских туристок во Вьетнаме

Банда извращенцев домогается российских туристок во Вьетнаме, сообщил телеграм-канал Shot. Мужчины трогают их за интимные места. Ситуация напоминает тренинги объявленного в розыск пикап-коуча Алекса Лесли .

Одна из пострадавших рассказала, что стала жертвой местного пикапера в Дананге. Вьетнамец подъехал к ней на байке, схватил за грудь, извинился и предложил познакомиться. Получив отказ, он схватил ее за интимные места и быстро уехал.

Потрясенная россиянка попросила видео с камер наблюдения и рассказала о домогательствах в социальных сетях.

«Дарья утверждает, что после поста ей написали десятки таких же пострадавших русских девушек. Все они рассказали о извращенцах на байке, которые подъезжают на улице и начинают их домогаться и лапать», — написали журналисты.

Она обратилась в полицию, но это не дало результата. Местные офицеры не хотят расследовать дело иностранки.

Летом прошлого года несколько девушек обратились в полицию с жалобами на домогательства в центре столицы. По их словам, наставником мужчин, которые их преследовали, был Лесли — автор курсов по соблазнению. Блогер подталкивал своих подписчиков к непристойным предложениям незнакомым женщинам и совершению сексуальных преступлений. МВД России объявило пикап-коуча в розыск.