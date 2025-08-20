Следствие попросило заочно арестовать секс-коуча Алекса Лесли

МВД России объявило в розыск блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). Информация появилась в базе ведомства.

Его обвиняли в подстрекательстве к изнасилованию. Тверской суд Москвы зарегистрировал ходатайство о заочном аресте блогера Алекса Лесли, сообщили РИА «Новости» в суде.

«Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Кириллова», — сказала собеседница агентства.

По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей.

Против блогера возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию. В отношении его последователей — по статье о совершении иных насильственных действий сексуального характера.

В июне в центре Москвы произошла серия домогательств. Парни подходили к девушкам по одному или группами, трогали их за интимные места. Некоторые хватали за руку и пытались увести в безлюдный переулок. Позже выяснилось, что ответственен за волну преступлений самопровозглашенный «пикап-гуру» Алекс Лесли.

Как выяснилось, у блогера скандальная репутация. Несколько лет назад его арестовали в Таиланде по обвинению в организации проституции.