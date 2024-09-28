Байдена обвинили в срыве дальнейшей поддержки Украины

При согласовании очередного транша конгрессмены потребовали от администрации президента в течение 45 дней предоставить стратегию победы Украины, чтобы обосновать траты. Однако, по информации журналистов, Белый дом не только сорвал сроки и передал документ только через несколько месяцев, но и засекретил его, не желая обсуждать с политиками и общественностью эту тему.

«Байден нарушает свое обещание по Украине», — заявил автор статьи.

На том, чтобы Байден представил конкретные цели США в поддержке Украины, настояли республиканцы. До сих пор президент ограничивался лишь обещаниями «помогать столько, сколько потребуется» и не давал никакой конкретики. По информации издания, застой на поле битвы породил общественный скептицизм, который поставил под угрозу продолжение американской поддержки, независимо от того, кто победит на выборах президента в ноябре.

В сентябре Байден объявил о передаче очередной партии вооружений. Украина получит авиабомбы JSOW, ракеты и модернизированную батарею зенитного ракетного комплекса Patriot.