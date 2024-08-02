RS: Белый дом до сих пор не представил конгрессу стратегию по Украине

Администрация президента США до сих пор не представила конгрессу стратегию по Украине. Власти не придумали, как помочь ей в конфликте с Россией, заявил в статье для Responsible Statecraft директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен.

План действий должны были подготовить в течение 45 дней после выделения пакета военной помощи объемом 61 миллиард долларов. Ливен заявил, что прошло уже около 100 дней, а документа все нет.

«Сейчас август, и со стороны администрации Байдена все еще нет никаких признаков намерения представить такую ​​стратегию конгрессу. Это неизбежно приводит к подозрению, что такой стратегии на самом деле не существует», — сказал он.

По мнению специалиста, в Белом доме не смогли провести честные внутренние дискуссии по этому вопросу из-за страха вскрыть ошибки администрации. Ливен заявил, что поддержку Украины обосновали риском распространения конфликта на страны НАТО, хотя сами американские чиновники никогда не верили в такую вероятность. Он предположил, что действующая администрация затянет разработку стратегии до президентских выборов и переложит решение проблемы на плечи нового руководства.

Любые заявления президента США Джо Байдена о целях поддержки Украины пойдут на пользу его оппонентам — республиканцам, заявил политолог Руслан Бортник. Он предупредил, что ни американцы, ни европейские союзники не согласятся воевать с Россией.