США передадут Украине дальнобойное оружие

Украинские военные получат возможность наносить удары на большие расстояния при помощи авиабомб дальнего радиуса действия Joint Standoff Weapon (JSOW). С таким заявлением выступил президент США Джо Байден, рассказывая о новой военной помощи Украине. Его заявление привела пресс-служба Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что дал указание министерству обороны выделить все оставшиеся средства на вооружения до конца своих полномочий.

В рамках нового пакета помощи, кроме планирующих бомб, Украина получит модернизированную батарею противовоздушной обороны Patriot, а также ракеты.

Байден подчеркнул, что по его решению весь следующий год ВСУ будут выделять снаряды для систем ПВО, а также ракеты средней дальности AMRAAM.

«Мой посыл ясен: Соединенные Штаты окажут Украине поддержку, необходимую для победы», — заявил американский лидер.

Президент США добавил, что в октябре посетит Германию, где проведет встречу с лидерами государств, входящих в контактную группу по Украине, чтобы скоординировать усилия.

Сообщение о новом пакете военной помощи Украине на восемь миллиардов долларов ранее выпустило агентство Reuters. Журналисты сообщили, что Белый дом объявит об этом в четверг, 26 сентября.

По данным агентства, 2,4 миллиарда долларов поступят в рамках программы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Остальные деньги отправят на компенсационные закупки вооружений.