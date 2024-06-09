Байдена назвали причиной невступления Украины в НАТО

Президент США Джо Байден заблокировал вступление в НАТО Украины из-за опасений за свое переизбрание в 2024 году. Об этом сообщило издание Business Insider.

«Байден пытается среди американской общественности укрепить идею о том, что США не втягивают в конфликт на Украине еще больше, чтобы не ухудшить шансы на переизбрание», — отметили журналисты.

Они утверждают, что тем самым Байден подвел черту под заявкой Украины на вступление в НАТО.

«Для чиновников на Украине это, несомненно, стало ударом. Они настаивали на вступлении в альянс сразу после завершения конфликта», — добавили авторы материалы.

Ранее Байден допустил, что Украина никогда не станет частью НАТО. По его словам, после конфликта мир в стране должен выглядеть так, словно боевых действий не было.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский отмечал, что офис президента знал о нежелании НАТО принимать страну, но врал населению об обратном.