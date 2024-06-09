Байдена назвали причиной невступления Украины в НАТО

BI: Байден блокирует вступление Украины в НАТО из-за опасений перед выборами

Фото: РИА «Новости»

Президент США Джо Байден заблокировал вступление в НАТО Украины из-за опасений за свое переизбрание в 2024 году. Об этом сообщило издание Business Insider.

«Байден пытается среди американской общественности укрепить идею о том, что США не втягивают в конфликт на Украине еще больше, чтобы не ухудшить шансы на переизбрание», — отметили журналисты.

Они утверждают, что тем самым Байден подвел черту под заявкой Украины на вступление в НАТО.

«Для чиновников на Украине это, несомненно, стало ударом. Они настаивали на вступлении в альянс сразу после завершения конфликта», — добавили авторы материалы.

Ранее Байден допустил, что Украина никогда не станет частью НАТО. По его словам, после конфликта мир в стране должен выглядеть так, словно боевых действий не было.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский отмечал, что офис президента знал о нежелании НАТО принимать страну, но врал населению об обратном.

Кто убил Игоря Талькова? Следствие назвало убийцу через 32 года

Идеология не терпит компромиссов. Как Европа хочет обезопасить себя от Китая

Фантомные баррели, дедолларизация и «зеленый переход». Главные тезисы из доклада Сечина на ПМЭФ

«От бабушки Фаины». История чуткой гумпомощи бойцам СВО от 94-летней жительницы Подмосковья

Китайский инвестиционный бум. Ганцов — о развитии зарубежных партнерств Подмосковья

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте