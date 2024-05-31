«Нас обманули». В Раде резко высказались насчет вступления в НАТО

Представители украинского правительства знали о нежелании Североатлантического альянса принимать страну, однако все равно обманули украинцев по этому поводу. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в государственной измене.

«США и Германия настоятельно просят Зеленского не требовать от НАТО приглашения в альянс», — написал он.

Депутат объяснил, что западные страны предлагают только пакет помощи, состоящий из денег и оружия. Также Запад готов дать ни к чему не обязывающие меморандумы о поддержке, вместо соглашения о коллективной безопасности.

«Кто-то скажет: союзники <…> и нас обманули. Но это неправда. Обмануло нас, прежде всего, руководство нашей страны [экс-президент Петр] Порошенко и [президент] Владимир Зеленский», — сказал Дубинский.

По его словам, оба политика понимали, что НАТО не собирается принимать страну в блок. Несмотря на это, Порошенко все равно внес эту цель в конституцию, а под этим предлогом Зеленский отказался от переговоров с Россией.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что страны НАТО не пришли к единому мнению о поддержке Украины. Он объяснил, что представители государств обсуждают разные варианты.