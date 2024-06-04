Украина после завершения конфликта с Россией может остаться вне членства НАТО, однако США продолжат помогать ей оружием. Об этом в интервью Time заявил американский президент Джо Байден.

По его словам, мир в республике должен выглядеть так, словно конфликта никогда не было.

«Но это не значит, что она (Украина — прим. ред.) является частью НАТО. Это значит, у США с ней такие отношения, как и с другими государствами, куда мы передаем вооружения для защиты самих себя в будущем», — сказал Байден.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что власти Украины знали о нежелании НАТО принимать страну, но врали населению об обратном.

Ранее СМИ сообщали, что Байден якобы разрешил ВСУ наносить удары по России американским оружием, но только исключительно «в районе Харькова». Журналисты отмечали, что это поможет ВСУ обеспечить защиту своего второго по величине города.