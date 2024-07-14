Байден выступит со спецобращением к нации после покушения на Трампа

Конгрессмен Рой: Байден обратится к нации в связи со стрельбой на митинге Трампа

Фото: РИА «Новости»

Президент США Джо Байден выступит с обращением по поводу стрельбы на митинге с участием кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщил конгрессмен, представитель Республиканской партии Чип Рой в соцсети Х.

«Мне сообщили, что Байден выступит с обращением к нации», — написал политик.

Ранее The Washington Post сообщила, что человека, стрелявшего в экс-президента США, ликвидировали.

ЧП произошло в Пенсильвании, где Трамп выступал перед соратниками. Ему пришлось прервать выступление из-за начавшейся стрельбы. Пуля прошла в сантиметре от головы экс-президента, у него окровавлено ухо.

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