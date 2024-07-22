Медведев о решении Байдена: пожелаем ему здоровья, цели СВО будут достигнуты

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение американского лидера Джо Байдена выйти из предвыборной гонки пожеланием ему здоровья. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

«Байден все… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты», — написал Медведев.

Ранее глава Белого дома объявил о снятии с выборов и выразил полную поддержку Камале Харрис, которая уже заявила, что будет бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Демпартии.

Сенатор Владимир Джабаров назвал решение Байдена о выходе из предвыборной гонки черным днем для президента Украины Владимира Зеленского и Европы. По словам же пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у российских властей на первом месте достижение целей СВО, а не американские выборы.

Певец Shaman высмеял решение лидера США, отметив, что россияне спели песню «Я русский» у американского посольства, а потом Байден снялся с президентской гонки.