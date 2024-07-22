«Байден все». Медведев — о выходе президента США из предвыборной гонки

Медведев о решении Байдена: пожелаем ему здоровья, цели СВО будут достигнуты

Фото: РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение американского лидера Джо Байдена выйти из предвыборной гонки пожеланием ему здоровья. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Байден все… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты», — написал Медведев.

Ранее глава Белого дома объявил о снятии с выборов и выразил полную поддержку Камале Харрис, которая уже заявила, что будет бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Демпартии.

Сенатор Владимир Джабаров назвал решение Байдена о выходе из предвыборной гонки черным днем для президента Украины Владимира Зеленского и Европы. По словам же пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у российских властей на первом месте достижение целей СВО, а не американские выборы.

Певец Shaman высмеял решение лидера США, отметив, что россияне спели песню «Я русский» у американского посольства, а потом Байден снялся с президентской гонки.

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