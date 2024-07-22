Shaman связал выход Байдена из президентской гонки со своим концертом

Shaman связал выход Байдена из гонки со своим концертом перед посольством США

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) отреагировал на новость о снятии американского лидера Джо Байдена с предвыборной гонки в США. Исполнитель напомнил в Telegram-канале о своем выступлении перед посольством в Москве.

«Родные, мы спели „Я русский“ у посольства США. Байден снялся с президентской гонки», — написал он.

Несколько дней назад артист провел сольный митинг-концерт против блокировки YouTube-каналов российских артистов рядом с посольством США в Москве. Shaman вышел к собравшимся с российским флагом в руке. Певца пришли поддержать тысячи поклонников.

Для них он исполнил свои самые известные хиты, а также презентовал новую песню «Душа нараспашку». После выступления исполнитель анонсировал новый концерт на Красной площади.

Байден заявил, что выходит из президентской гонки. В своем заявлении он выразил поддержку кандидатуре своего вице-президента Камалы Харрис.