Shaman связал выход Байдена из президентской гонки со своим концертом

Shaman связал выход Байдена из гонки со своим концертом перед посольством США

Фото: РИА «Новости»

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) отреагировал на новость о снятии американского лидера Джо Байдена с предвыборной гонки в США.  Исполнитель напомнил в Telegram-канале о своем выступлении перед посольством в Москве.

«Родные, мы спели „Я русский“ у посольства США. Байден снялся с президентской гонки», — написал он.

Несколько дней назад артист провел сольный митинг-концерт против блокировки YouTube-каналов российских артистов рядом с посольством США в Москве. Shaman вышел к собравшимся с российским флагом в руке. Певца пришли поддержать тысячи поклонников.

Для них он исполнил свои самые известные хиты, а также презентовал новую песню «Душа нараспашку». После выступления исполнитель анонсировал новый концерт на Красной площади.

Байден заявил, что выходит из президентской гонки. В своем заявлении он выразил поддержку кандидатуре своего вице-президента Камалы Харрис.

Наступление на Купянск и уход ВСУ из-под Харькова. Что происходит в зоне СВО

Telegram открыл монетизацию каналам из России. Как заработать на контенте

Сектантка зарубила топором сына и собаку в Израиле. На допросе она говорила о пришельцах

«Теперь это ваша проблема». Иркутянка бросила собаку в ветклинике из-за денег

«Бабуся, в садике москаль». Как Фарион боролась со всем русским на Украине

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте