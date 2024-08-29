Байден уедет в первую за долгое время командировку

Байден запланировал рабочую поездку в Висконсин в начале сентября

Белый дом анонсировал первую рабочую поездку президента США Джо Байдена за долгое время отсутствия на публике. Он выступит перед избирателями в штате Висконсин, сообщило РИА «Новости» .

Командировка состоится 5 сентября. Байден представит жителям Висконсина свою программу инвестиций. Действующий глава государства решил рассказать, как его проект принесет пользу штату, обеспечив американцам светлое и процветающее будущее.

Американский президент резко сократил публичную активность после того, как снял свою кандидатуру с ноябрьских выборов.

Летом у Байдена повторно диагностировали COVID-19 — он уже перенес эту болезнь в 2022 году. Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что политик заболел после мероприятия в Лас-Вегасе, заболевание проявилось в легкой форме.

Демпартия выбрала Камалу Харрис новым кандидатом на выборах президента США. Ее соперником от республиканцев станет Дональд Трамп. Дебаты политиков пройдут 10 сентября в Филадельфии.