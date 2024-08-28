Трамп объявил окончательную дату дебатов с Харрис

Демократы согласовали дату дебатов своего кандидата в президенты США Камалы Харрис с выдвинутым республиканцами Дональдом Трампом. Они пройдут 10 сентября в Филадельфии, объявил ее оппонент в соцсети Truth Social .

Трамп сообщил, что договорился с радикально левыми демократами о проведении дебатов.

Встреча, по его словам, пройдет по тем же правилам, что и июньская, когда он встретился с прежним кандидатом от Демпартии, действующим президентом Джо Байденом. Участники не смогут пользоваться шпаргалками и не узнают заранее о заготовленных ведущим вопросах.

«Их покажут на ABC фейк News, самом грязном и нечестном телетрансляторе, 10 сентября из Филадельфии», — написал Трамп.

Ранее бывший американский лидер заявлял, что дебаты с Харрис пройдут 4 сентября на площадке телеканала Fox News, сообщили «Известия». Преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская предупреждала, что для кандидата демократов эта встреча станет решающей.