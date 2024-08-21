Камалу Харрис официально утвердили кандидатом от Демократической партии на выборах в США

Ron Sachs - Cnp For Ny Post/Keystone Press Agency
Фото: Ron Sachs - Cnp For Ny Post/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американского вице-президента Камалу Харрис по итогам формального голосования утвердили кандидатом от демократов на президентские выборы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Голосование прошло на крытой спортивной арене United Center. Накануне там выступала Харрис, действующий глава Белого дома Джо Байден и его жена Джилл и некоторые высокопоставленные партийные чиновники. Первым голос в пользу вице-президента отдал штат Делавэр — родной регион лидера Соединенных Штатов.

«Я с волнением объявляю, что Камала Харрис официально утверждена кандидатом на пост президента», — сказал модератор голосования.

Харрис поблагодарила делегатов. Ее оппонент Дональд Трамп сообщил, что вице-президент отказалась от участия в дебатах на телеканале Fox News 4 сентября. Он отметил, что его удивил такой исход событий. Трамп добавил, что Харрис будет трудно отстаивать свое «изменение позиции абсолютно по всему, во что она некогда верила».

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