Камалу Харрис официально утвердили кандидатом от Демократической партии на выборах в США

Американского вице-президента Камалу Харрис по итогам формального голосования утвердили кандидатом от демократов на президентские выборы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Голосование прошло на крытой спортивной арене United Center. Накануне там выступала Харрис, действующий глава Белого дома Джо Байден и его жена Джилл и некоторые высокопоставленные партийные чиновники. Первым голос в пользу вице-президента отдал штат Делавэр — родной регион лидера Соединенных Штатов.

«Я с волнением объявляю, что Камала Харрис официально утверждена кандидатом на пост президента», — сказал модератор голосования.

Харрис поблагодарила делегатов. Ее оппонент Дональд Трамп сообщил, что вице-президент отказалась от участия в дебатах на телеканале Fox News 4 сентября. Он отметил, что его удивил такой исход событий. Трамп добавил, что Харрис будет трудно отстаивать свое «изменение позиции абсолютно по всему, во что она некогда верила».