В США заявили, что гордятся отсутствием войны с другими странами

В Белом доме считают отсутствие войны с другими государствами предметом гордости. Об этом в интервью Bloomberg заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан ответил на вопрос агентства о том, что он видит главным показателем своей работы на позиции советника за последние четыре года и чем может гордиться.

«Мы не находимся в войне», — сказал американский политик.

Он добавил, что считает хорошим внешнеполитическое наследие, которое оставляет после себя администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Ранее Салливан призвал Украину самостоятельно решать свою судьбу относительно территориальных уступок и безопасности для достижения мира с Россией. Последнее слово в этих вопросах останется за президентом страны Владимиром Зеленским, подчеркнул он.