Байден провел переговоры с Зеленским по телефону

Президент США Джо Байден провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова привело РИА «Новости» .

«Несколько минут назад президент (Байден — прим. ред.) переговорил с президентом Зеленским», — сказала пресс-секретарь.

По ее словам, этот телефонный разговор решили провести в первую очередь из-за того, что Байдену пришлось отменить встречу в Риме вследствие чрезвычайной ситуации с пожарами в Лос-Анджелесе. Детали прошедшего разговора Жан-Пьер пообещала раскрыть позднее.

Ранее в украинском МИД сообщили, что Зеленский ждет встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации. Киевские власти ведут подготовку к «украинско-американским контактам на самом высоком уровне».