Байден поздравил Трампа с победой на выборах

Действующий президент Джо Байден позвонил Дональду Трампу и поздравил его с победой на выборах в США. Об этом сообщило агентство The Associated Press .

«Байден указал на обеспечение „гладкой передачи власти“, а также пригласил Трампа на встречу в Белом доме, дата которой назначат позже», — отметили в сообщении.

До этого кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис созвонилась с республиканцем Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с победой на выборах. В ходе прошедшего голосования на выборах Трамп набрал 277 голосов выборщиков. Его соперница получила 224 голоса.

Церемонию инаугурации, когда Дональд Трамп примет присягу, запланировали на 20 января 2025 года в Вашингтоне. В этот день также пройдет торжественный парад и специальный бал.